SPC Gear, la filiale Gaming de la marque Silentiumpc , dévoile sa nouvelle lignée de souris gamers, version Onyx White, dont la principale caractéristique est d'être ultra-légère. Le nom de la souris, LIX, trouve ses origines dans le langage romain, signifiant le nombre 59. Ce nombre n'est pas sans rappeler le poids de la souris, qui pèse le poids-plume de 59 grammes. SPC Gear a développé les deux souris LIX et LIX Plus pour les jeux qui nécessitent des temps de réponse très rapides, une grande vitesse de mouvement et un déplacement précis dans toutes les directions. Pour ce faire, les souris utilisent la technologie brevetée Pixart PMW 3360 et PMW 3325, respectivement pour la version Pro et classique. Les souris sont équipées de patins TPFE et d'interrupteurs Omron. Le poids réduit est obtenu grâce à une structure en nid d'abeille, qui permet aussi de refroidir la main de l'utilisateur.

La version Onyx White des souris LIX et LIX Plus, offre un beau coloris blanc à la structure en nid d'abeille ainsi qu'au câble tressé qui permet de la connecter à votre ordinateur. La souris bénéficie de beaux effets lumineux RGB programmables. Il est possible de choisir aussi bien ses couleurs que les effets associés. Il est possible de configurer séparément les couleurs de la molette de la souris, le chassis ainsi que le logo SPC Gear, selon son souhait. Il est aussi possible de définir des profils pour sauvegarder ses réglages d'effet et pouvoir alterner entre eux.Côté performance, les senseurs de la souris peuvent scanner une vitesse de 2,54 mètres par seconde pour la version classique et 6,35 mètres par seconde pour la version Pro. Les joueurs pourront paramétrer la précision de la souris pour aller de 200 à 8,000 DPI pour la version classique, et 200 à 12,000 DPI pour la version Pro. Malgré son design alvéolé, la souris bénéficie d'une bonne protection contre la poussière et la saleté. En effet, une fine membrane protectrice permet d'éviter les intrusions de particules au sein de la souris. Cette solution de protection permet aussi de lutter contre la moisissure et les poussières résiduelles.Une particularité importante de la souris est son haut niveau de personnalisation. Un logiciel fourni permet de configurer la souris selon ses besoins. Il est possible de configurer de façon indépendante les 6 boutons qui équipent la souris. Il est aussi possible de créer des profils avec des réglages pré-définis pour que chaque utilisateur conserve ses propres réglages. Comme dit plus haut, rappelons aussi qu'il est possible de configurer la sensibilité de la souris ainsi que son jeu de coloris.La SPC Gear LIX Onyx White et la LIX Plus Onyx White sont toutes deux disponibles dès maintenant sur le site officiel SPC Gear ainsi que chez les revendeurs de périphériques informatiques. La SPC Gear LIX Onyx White est présentée à 32,00 euros tandis que la SPC Gear LIX Plus Onyx White est présentée à un tarif de 44,00 euros. L'ensemble inclut une garantie constructeur de 2 ans.