Ce casque est compatible avec la Xbox One et les nouvelles générations à venir telles que les Xbox Series X et Series S, le HS75 XB WIRELESS se connecte directement à la console Xbox sans fil ou sur un PC Windows 10 via un adaptateur sans fil Xbox pour Windows vendu séparément. Le HS75 XB WIRELESS est doté de la technologie Dolby Atmos immersive pour un son précis en trois dimensions et d’un microphone unidirectionnel antibruit. Les 20 heures d’autonomie de la batterie et la portée sans fil pouvant atteindre 9 mètres offrent la liberté de jouer jusque tard dans la nuit.Un son exceptionnel repose sur d’excellents transducteurs audio, c’est pourquoi le HS75 XB WIRELESS est équipé de transducteurs en néodyme de 50 mm personnalisés avec une gamme couvrant tous les sons à ne pas manquer sur le champ de bataille. Avec l’audio spatial Dolby Atmos, une première pour un casque CORSAIR, vous serez plus proche que jamais de l’action. Afin de garantir une communication claire avec les membres de votre équipe, le HS75 XB WIRELESS est équipé d’un microphone unidirectionnel et de commandes en supra-aural du mélange audio jeu/chat, qui vous permettent de basculer facilement entre les sons du jeu et ceux de votre équipe. Fidèle à son nom, le HS75 XB WIRELESS possède le confort et la qualité de fabrication qui ont fait des casques de la série HS les grands favoris des joueurs depuis des années. Ses oreillettes ajustables avec coussinets en cuir synthétique sont rembourrées de mousse à mémoire de forme viscoélastique et enveloppent ainsi vos oreilles avec douceur, et son châssis robuste est renforcé par de l’aluminium pour garantir une durabilité élevée.Le HS75 XB WIRELESS est déjà disponible sur le store de Corsair au tarif de 179,99 euros.