Natissis : la perfection de la conception à deux chambres

Astrum AT6V TG

Astrum AT6V EVO TG ARGB

La grande façade en maille combinée aux quatre ventilateurs pré-installés de 120 mm assurent une excellente circulation de l'air à l'intérieur du boîtier. La série se compose du modèle de base Astrum AT6V TG et du modèle haut de gamme Astrum AT6V TG ARGB. Dans ce dernier, le panneau latéral en verre trempé est doté de la nouvelle fonction d'éclairage RVB adressable éclairée par les bords et de ventilateurs premium de 120 mm avec LED ARGB intégrées. Grâce aux fonctionnalités et raffinements de pointe, cette série est en mesure de répondre aux attentes et aux exigences élevées des joueurs ambitieux.Lors du développement de la plate-forme Natissis, l'accent a été mis sur la meilleure utilisation possible de l'espace limité dans le châssis. La nouvelle plate-forme devrait également être en mesure d'accueillir un large éventail de différents facteurs de forme et variantes de composants, tout en offrant une variété d'options. La structure innovante de Natissis est capable d'accomplir tout cela et encore plus. La gestion simple des câbles est possible grâce à la mise en place de 24 crochets de serrage de câbles et de sept découpes passe-câbles en caoutchouc avec œillets.En dépit d'être le modèle de base de la nouvelle série de boîtiers PC, l'Astrum AT6V TG a beaucoup à offrir. Le design moderne, avec un panneau latéral en verre trempé et une façade en maille aérodynamique, donne un look global qui plaira aux joueurs. Trois ventilateurs Sigma HP 120 mm sont dissimulés derrière la façade en maille innovante. Un ventilateur supplémentaire est situé à l'arrière du boîtier, permettant une excellente circulation de l'air à l'intérieur du boîtier. Grâce au contrôleur PWM inclus, la vitesse du ventilateur de tous les ventilateurs peut être facilement contrôlée et ajustée à l'aide du contrôleur de ventilateur PWM de la carte mère.L'Astrum AT6V EVO TG ARGB est le choix parfait pour les joueurs à la recherche d'un boîtier PC avec un système d'éclairage ARGB accrocheur, et est capable de mettre en évidence correctement les composants intégrés! Le panneau latéral en verre éclairé par le bord nouvellement développé avec des LED RGB adressables offre des effets visuels uniques. En plus de cela, trois ventilateurs Stella HP ARGB CF 120 mm brillent dans toutes les couleurs imaginables derrière le panneau avant en maille avant. Un autre modèle Stella HP ARGB CF 120 mm est préinstallé à l'arrière du boîtier du PC. Le contrôleur ARGB Advanced Aurora Sync Evo PWM inclus permet de contrôler la vitesse du ventilateur et la synchronisation de divers éléments ARGB. Les utilisateurs souhaitant tirer le meilleur parti du système ARGB sont en mesure de connecter l'ARGB Advanced Aurora Sync Evo PWM à un connecteur à 3 broches correspondant de cartes mères compatibles. Les systèmes d'éclairage pris en charge incluent Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light et Gigabyte RGB Fusion.L'Astrum AT6V EVO TG ARGB est disponible au tarif de 95,00 € et l'Astrum AT6V TG au prix de 69,00 €.