Pour ce qui est de la structure interne, la gamme ARM 6 dispose d’une structure « Natissis Inner Structure » qui a déjà fait ses preuves dans le boitier Regnum RG6V. Celle-ci est dotée d’une double chambre afin de maximiser l’espace dans le boitier et avoir un rendu propre de la configuration. Elle facilite aussi le « cable management » d’autant plus que plusieurs chemins de câblage passe câbles, attaches sont préinstaller. La partie arrière du boitier est équipée d’un « Advanced Aurora Sync Evo PWM ARGB Controller » afin de contrôler 5 ventilateurs et 5 zones de LED ARGB (5 v).La série Armis ARM 6 accepte les cartes mères au format E-ATX, ATX, m -ATX et ITX ainsi que les cartes graphiques allant jusqu’à 360 mm ainsi que les ventirads allant jusqu’à 162 mm. Les boitiers sont compatibles watercooling, ils prennent en charge plusieurs radiateurs allant de 120 mm à 360 mm (240 et 280 mm compris). Il est possible d’installer 2 HDD 3.5 ainsi que 2 SSD 2.5 (ou 4 en prenant les emplacements HDD). Un panneau en verre trempé est de mise pour admirer votre configuration.Ce qui différencie ces 3 boitiers vient de la façade :Celui-ci dispose d’un panneau en verre trempé sur la face avant (en plus du latéral) qui mettra en valeur les 3 ventilateurs Stella HP ARGB CF. Un quatrième Stella HP ARGB CF est installé à l’arrière pour accentué les effets lumineux et offrir un flux d’air optimal en combinaison d’un ventilateur Sigma HP 120 installer sur le dessus. Pré-installés sur le contrôleur interne, les ventilateurs peuvent atteindre 1200 RPM pour un flux d’air efficace en cas de besoin.Cette version dispose du même principe que la version ARGB, à la différence que des ventilateurs Corona HP RGB 120 mm remplacent les Stella HP, pour un look plus discret. Un Sigma HP 120 est installé sur la partie haute du châssis. Pré-installés sur le contrôleur interne, les ventilateurs peuvent atteindre 1200 RPM pour un flux d’air efficace en cas de besoin.Ici, pas de ventilateur à l’avant, mais une façade noire avec une bande de LED incrustées pour un design unique. Il est plus sobre que les deux autres versions, mais dispose tout de même d’un ventilateur Stella HP ARGB 120mm à l’arrière, ainsi que d’un Sigma HP 120mm sur la partie haute. Le flux d’air est suffisant pour les configurations Gamer moins gourmandes ce qui fait aussi de cette version, la moins chère de la gamme.Les trois versions disposent d’un panneau I/O à l’avant équipé d’un bouton POWER, d’un bouton RESET, de deux ports USB 3.2 Gen 1 et d’un port Audio Jack 3.5. Les boitiers sont déjà disponibles aux prix suivants :