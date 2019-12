Les 6 caloducs, les tubes, le radiateur et ses ailettes sont intégralement recouverte de nickel pour offrir de meilleures performances thermiques. Ce recouvrement donne aussi un meilleur look au ventirad et le protège aussi de la corrosion. Le dessus, lui, dispose d’une protection noir afin de protéger la terminaison de caloducs et il est aussi porteur du logo du fabricant.

Silentiumpc modifie son ventirad Fortis 3 et nous sort le Fortis 3 RGB HE1425. Cette nouvelle version améliorée propose maintenant 2 changements principaux : un recouvrement en nickel, aussi bien pour esthétique que les performances, et il est désormais équipé d'un ventilateur RGB de 140 mm.



Le Fortis 3 RGB dispose d’une large plaque de contact, ce qui lui accorde une grande compatibilité avec la plupart des CPU. Il est peu encombrant avec sa hauteur de 158 mm qui s’intègrera sans problème avec de nombreux boitier. Il n’empiète pas, non plus, sur les slots de RAM.



Le ventirad bénéficie maintenant d’un ventilateur RGB, le Stella HP RGB 140 mm SE PWM. Celui-ci est doté d’un nouveau rotor de 9 pales pour de meilleures performances et moins de nuisance sonores. Il est PWM et fonctionne entre 500 et 1400 RPM ce qui lui permet un transfert d’air important et saura refroidir les CPU ayant un gros TDP. Le Stella HP 140 mm est doté de 9 LEDs RGB et les effets seront gérer directement avec les cartes mères ou contrôleur compatible grâce à son connecteur 4 pin RGB.



Le SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 est déjà disponible au prix de 42,90 euros.