HyperX , la division gaming de Kingston , propose une nouvelle version de son casque Cloud II, en remplaçant sa connectique filaire pour une connexion sans fil. Celui-ci garde les grandes lignes du Cloud II filaire, aussi bien au niveau du design que du confort en passant par la performance. Cette nouvelle version offre donc plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport à son prédécesseur et les fans de la marque et du casque en seront ravis.

Pour ce qui est de la partie durabilité, le Cloud II Wireless se voit équipé d’un cadre en aluminium durable avec un bandeau réglable en simili cuir, lui-même doté de mousse à mémoire de forme pour assurer un confort optimal. L’aspect pratique du Cloud II Wireless vient aussi, comme son nom l’indique, de la disparition du câble pour laisser place à une connexion sur sans fils à 2,4 GHz avec une portée de 20 mètres et cela avec 30 heures d’autonomie.



La qualité du son est assurée par de grands haut-parleurs de 53 mm spécialement réglés pour fournir un son de jeu impressionnant avec un son surround virtuel 7.1. Une commande sur les écouteurs permettra le réglage des volumes et un indicateur LED donnera l’état du microphone. Le micro détachable flexible à réduction de bruit assure une communication vocale sans faille.



Le casque est multi plateforme ce qui le rend donc compatible PC, PS4, Switch tout en certifié TeamSpeak et Discord pour une compatibilité parfaite avec le chat. Le logiciel NGENUITY assurera les derniers réglages pour une utilisation optimale.



Le casque de jeu HyperX Cloud II Wireless sera disponible au prix de 100 euros.