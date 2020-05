SilentiumPC Spartan 4 : 15,50 euros

SilentiumPC Spartan 4 EVO ARGB : 17,90 euros

SilentiumPC Spartan 4 MAX : 21 euros

SilentiumPC Spartan 4 MAX EVO ARGB: 23,50 euros

Les versions Spartan 4 et Spartan 4 EVO ARGB sont les plus petits, plus légers et moins chers de la gamme. Le Spartan 4 propose un look sobre avec son radiateur en aluminium combiné à 2 caloducs en cuivre en contact direct avec le processeur et un ventilateur PWM Sigma Pro 100 mm allant de 800 à 2000 RPM. La version EVO ARGB dispose des mêmes caractéristiques à la différence du ventilateur, celui-ci est équipé d’un Pulsar Pro ARGB 100 mm Auto LED qui assura un look plus brillant grâce aux effets lumineux.Les versions Spartan 4 MAX et Spartan 4 MAX EVO ARGB sont plus grands que les versions simples. Ils accueillent des ventilateurs de 120 mm, à savoir un Sigma HP 120 mm PWM pour le Spartan 4 MAX et Pulsar HP ARGB 120 mm Auto LED pour le Spartan 4 MAX EVO ARGB. Le radiateur étant plus grand, il bénéficie d’un 3e caloduc en cuivre, toujours en contact direct. Bien que ces versions soient plus grandes, elle ne dépasse pas les 143 mm de haut, ce qui les rend compatibles avec beaucoup de boitiers au petit format.Les 4 versions sont compatibles avec les sockets Intel LGA 1151, 1150, 1155, 11,56 et 1200 ainsi que les sockets AMD4, AMD3 (+), AMD2 (+), FM2 (+) et FM1. Ils sont déjà disponibles aux prix de :