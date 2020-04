SilentiumPC Vero L3 Bronze 500 W : 40,50 euros

SilentiumPC Vero L3 Bronze 600 W : 42,99 euros

SilentiumPC Vero L3 Bronze 700 W : 48,99 euros

SilentiumPC Vero M3 Bronze 600 W : 48,99 euros

SilentiumPC Vero M3 Bronze 700 W : 54,50 euros

Même si ces alimentations ne sont certifiées que 80Plus Bronze, la qualité des PSU et les protections n’ont pas été mises de côté pour autant. En effet, les deux versions disposent des protections de circuits OVP, SCP, OPP, SIP et UVP tout en étant équipées de condensateurs « TEAPO electrolytic » japonais.Les nuisances sonores ont elles aussi été prises en comptes. Le constructeur a installé un ventilateur de 120 mm dotés de roulements hydrauliques (HBS) et d’un système de gestion des températures afin de limiter la vitesse de rotation en dessous des 1000 RPM. De cette façon, les alimentations Vero sont très silencieuses et très bien refroidies.Les alimentations sont dès aujourd’hui disponibles, avec une garantie de 3 ans, au prix de :