En ces temps troublés de Covid-19, la médecine est en première ligne, avec bien évidemment la recherche. Et qui dit recherche, dit moyens informatiques conséquents. Et c'est ainsi que l’institut hollandais pour la physique subatomique, le Nikhef a décidé de contribuer en dédiant ses nouvelles capacités de calcul installées récemment. A l'origine, le Lenovo ThinkSystem SR655 devait gérer les nouveaux flux de données produits le LHC du CERN, suite à son upgrade. Mais, à la place, les quatre racks contenant plus de 3800 cœurs de calcul AMD EPYC et 31 To de mémoire ont été affectés à l’Université de Washington et son projet Rosetta @home. Objectif affiché : démêler la structure de la protéine du coronavirus qui sévit partout dans le monde.