Silentiumpc ajoute un nouveau ventirad à son catalogue haut en couleur. En effet, le Fortis 3 EVO ARGB dispose, comme son nom l’indique, d’un éclairage ARGB fourni par le nouveau ventilateur Pulsar HP ARGB 140 mm SE PWM. Les performances de refroidissement ne sont pas mises pour autant de côté et il est aussi compatible avec la plupart des sockets INTEL et AMD ainsi que la plupart de boitier grâce à sa hauteur de 158 mm.

Le nouveau ventilateur Pulsar HP ARGB 140 mm SE est fait en plastique semi-transparent pour des effets lumineux toujours plus beaux. Celui-ci est doté de 9 LEDs Adressable 5V compatibles, via le connecteur 3 pins avec les cartes mères les plus récentes, avec l’« Aurora Sync PWM EVO Controller » du fabricant ou avec le « Nano Reset ARGB controller » fourni avec le ventirad. La ventilation est gérée par PWM directement sur la carte mère et va de 250 RPM à 1400 RPM.



Côté performance, le ventirad est fait en aluminium recouvert de nickel pour une dissipation efficace de la chaleur. Il dispose de 6 caloducs en cuivre en contact direct avec la base du ventirad. Le tout assure un transfert et une évacuation de la chaleur qui domptera les plus puissants des CPU. Le Fortis 3 evo ARGB dispose aussi d’un design asymétrique ce qui permet l’installation des modules de RAM avec de hauts dissipateurs de chaleur.



Le Fortis 3 EVO ARGB est disponible au prix de 42,90 euros.