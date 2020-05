Après la mise à jour des ventirads Spartan, SilentiumPC améliore son Grandis avec la version 3. Celui-ci existe en deux versions, le Grandis 3 et le Grandis 3 EVO ARGB pour donner plus de choix aux utilisateurs. L’une des particularités de ce ventirad à deux tours est qu’il est équipé d’un ventilateur de 120 mm et d’un autre de 140 mm.





La différence entre les deux versions reste dans le choix des ventilateurs. Le Grandis 3 dispose en effet de ventilateurs noirs et neutres alors que la version EVO ARGB est équipée de ventilateurs ARGB, notamment des Pulsar HP ARGB 120/140 mm PWM. Les ventilateurs ont été choisis pour leurs performances au niveau du flux d’air et de la pression statique ainsi que pour leurs faibles nuisances sonores.



Les radiateurs en aluminium disposent de 6 caloducs en cuivre qui se regroupent à la base, elle-même en cuivre pour un transfert de chaleur optimal. Pour la version EVO ARGB, le cuivre est plaqué par du nickel aussi bien pour les caloducs que le base. La base est aussi plus grande que celle du Grandis 2 pour bénéficier d’une plus grande surface de contact et donc de dissipation.



Les ventilateurs ARGB pourront être gérés via les logiciels constructeurs des cartes mères compatibles. Les Grandis 3 sont compatibles avec les sockets Intel LGA 2066, LGA 2011 (-3), LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1366 et AMD AM4, AM3 (+), AM2 (+). Le package est livré avec de la pâte thermique Pactum PT-2.



Le produit est déjà disponible au prix de 48,90 euros pour le Grandis 3 et 55 euros pour le Grandis 3 EVO ARGB.