SPC Gear VIRO et VIRO Plus sont des écouteurs avec une conception fermée et supra-auriculaire, qui limite les échappements du son et élimine les bruits de fond indésirables. La haute qualité sonore est obtenue en mettant en œuvre les transducteurs dynamiques de 53 mm dans les cache-oreilles profonds, remplis de mousse à mémoire de forme, qui s'adaptent à la tête et aux oreilles de l'utilisateur. L'espace suffisamment grand dans lequel les transducteurs se déplacent rend le son clair et détaillé, et offre une scène sonore large.En tant qu'élément essentiel des casques de jeu, le microphone a été conçu sur la base de l'expérience acquise lors de la création et du réglage des microphones professionnels SPC Gear SM900 et SM950 pour streamers. En termes d'enregistrement sonore, VIRO et VIRO Plus se concentrent sur la capture de la parole et le masquage des bruits ambiants inutiles. Ce micro est détachable pour une utilisation « normale » du casque avec un lecteur audio.Les écouteurs VIRO sont équipés d'un connecteur jack 3,5 mm populaire (compatible avec les smartphones). Le kit comprend deux câbles : 120 cm avec une télécommande pour le contrôle du volume et la mise en sourdine du microphone, ainsi qu'une rallonge de 150 cm avec séparation du signal + microphone (et une minijack) pour la connexion PC, ce qui donnera un total de 2,7 mètres de liberté. Le casque peut également être connecté à des consoles.Les écouteurs SPC Gear VIRO Plus sont quant à eux équipés d'une carte son USB 7.1, qui se connecte au port USB de l'ordinateur. Il est connecté à l'aide de l'un des deux câbles : 120 ou 270 cm, tous deux avec une télécommande pour régler le volume et couper le microphone. De plus, le kit comprend un adaptateur qui permet de connecter le casque VIRO Plus directement aux connecteurs audio de la carte son du PC. Le logiciel de la carte son USB 7.1 permet une configuration encore plus précise du son dans des plages de fréquences spécifiques et des paramètres de sauvegarde, en fonction des préférences et des situations individuelles. Il diffère entre les modes de jeu et d'écoute de musique, et peut même être adapté à divers genres musicaux. Il existe quatre profils qui peuvent être configurés à la discrétion de l'utilisateur. Les deux premiers sont préréglés (pour les jeux FPS et pour la musique), et les deux autres sont complètement neutres.Le casque SPC Gear VIRO est fourni avec un sac à cordon prêt à le protéger de la pluie. Ceci est pratique non seulement pour les personnes utilisant des écouteurs VIRO à l'extérieur, mais répondra également aux exigences des joueurs professionnels qui voyagent souvent avec leur équipement.Les 2 versions du SPC Gear Viro sont disponibles chez les revendeurs aux tarifs de 44 € pour le Viro et 55 € pour le Viro Plus USB 7.1.