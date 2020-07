Halberd lance sa gamme de bureaux Gaming CHIMERA avec deux nouveaux modèles, le Stance et le Strike. Ces deux bureaux haut de gamme ont pour vocation de proposer une surface de jeu stable, robuste et pleine d’astuces pour les utilisateurs les plus en quête de qualité.





La différence entre ces deux versions réside dans l’une fonctionnalité : Le Stance est ajustable en hauteur, allant de 71 cm à 126,5 cm ; alors que le Strike est statique et dispose donc d’une hauteur de 71 cm fixe. Tous deux dispose d’un cadre et de pièce en acier qui assure une robustesse exemplaire pouvant supporter jusqu’à 150 kg. Le plateau propose plusieurs cavités pour le câble management.Les bureaux sont modulaires et personnalisables, ils permettent l’installation de plusieurs accessoires comme la possibilité d’installer les LEDs RGB pour un design unique. Le fabricant propose aussi plusieurs dimension et coloris : 150 cm x 75 cm et 180 cm x 75 cm, dans les coloris noir, noir/bleu et noir/rouge.Les Gamings Desks seront disponible mi-août avec des prix allants de 649,90 € et 699,90 € pour le modèle STRIKE et 1299,90 € et 1349,90 € pour le modèle STANCE.