Dans les configurations actuelles, nous avons de plus en plus d'équipements proposant des effets lumineux ARGB. Entre les ventilateurs, les bandes de leds, les réservoirs de watercooling ou autres waterblocs, il devient de plus en plus compliqué de tout connecter et surtout, de tout piloter de façon synchronisée. Silverstone l'a bien compris et propose un hub qui permet de connecter plusieurs accessoires ARGB sur un seul boîtier : le CPL02-E. Après avoir testé les ventilateurs Air Blazer 120i Lite et l'AIO PF360 ARGB , nous allons aujourd'hui nous intéresser à une autre partie de la gamme haute en couleur de chez : le hub CPL02-E et les bandes de leds LS04. La construction unique de ces bandes de leds permet une émission lumineuse sur les deux faces afin de permettre plus de créativité pour la mise en œuvre de l'éclairage.Passons maintenant au test !