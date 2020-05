Fabriqué en Ecosse, le HGC OSMI 3.1 est passe-partout grâce à ses faibles dimensions de 180 x 180 x 265 mm et à son design très sobre. Ce mini boîtier supporte les cartes mères au format ITX et un ventilateur de 140 mm (non inclus) peut être monté. Il possède des fentes d’aération sous le boîtier qui permettent le passage d'un flux d’air importants.L'OSMI 3.1 Aluminium accepte les radiateurs CPU d’une hauteur de 70 mm, tandis que des cartes graphiques de 140 x 170 mm maximum sont prises en charge, avec possibilité d’installer 2 slots d’expansion ATX standards. 2 baies de lecteurs 2.5’’ sont présentes. Une alimentation SFX de 100 mm de longueur peut être installée.Le boîtier HG-Computers OSMI 3.1 Aluminium sera disponible dès la première quinzaine de juin au tarif indicatif de 229,90 €.