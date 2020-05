Thermaltake étoffe encore son catalogue de produit en y ajoutant 2 refroidisseurs liquides de processeur, les TH120 et TH240. Avec un rapport qualité/prix plutôt intéressant, ces deux AIO offrent de très bonnes performances de refroidissement, mais aussi de l’éclairage ARGB puissant avec des effets toujours plus intenses.



Le radiateur de la série TH est large pour assurer une plus grande surface d’évacuation de la chaleur en combinaisons avec de de ventilateurs à LED ARGB à hautes pressions statique. Le refroidissement est donc plus important d’autant que le waterblock dispose d’une base en cuivre pour un transfert de chaleur optimal. Celui-ci dispose d’un design amélioré aussi au niveau des LEDs avec des effets lumineux toujours plus beaux.



Les LEDs des ventilateurs et du waterblock sont réglables directement via une carte mère compatible (Asus, Gigabyte, MSI ou ASRock). Un contrôleur est incorporé directement sur l’AIO pour bénéficier de ces effets si votre carte mère n’est pas compatible.



La version 120 mm est déjà disponible au prix approximatif de 70 euros, nous n’avons pas encore de date de sortie ou de prix pour la version 240 mm.