Creative Technology , spécialiste des technologies audio, lance sa nouvelle carte son haut de gamme, la Sound BlasterX AE-5 Plus. Il s’agit d’une version améliorée de la célèbre et deux fois primés, Sound Blasterx AE-5 pour répondre et donné encore plus de satisfaction aux gamers les plus acharnés.La version Plus reprend les grandes lignes de son ainée, avec son DAC 32 bits/384 kHz ESS SABRE32 Ultra affichant un rapport signal/bruit de 122 dB, mais bénéficie de nouvelles technologies, notamment du circuit primé Xamp à double amplification pour les casques. Elle se voit aussi équipée d’un contrôleur RGB intégré pour coller avec les designs du moment.



A cela s’ajoute un encodage Dolby Digital Live couplé avec un DTS connect qui permet d’avoir un plus large panel de connectivité pour les périphériques externes. Le logiciel Sound Blaster Command est mis à disposition pour affiner les réglages de la carte et ainsi offrir à l’utilisateur un son immersif et précis.



La Sound BlasterX AE-5 Plus est déjà disponible au prix de 159,99 euros.