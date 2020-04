Razer a révélé le tout nouveau Razer Blade Stealth 13, qui fait passer le jeu sur ultrabook à un niveau supérieur. Le Blade Stealth 13 est le premier ultrabook avec un écran de 13,3", une GeForce GTX 1650Ti et un Intel Core i7-1065G7 plus rapide. Il est également doté d'un clavier plus rapide et plus efficace et d'une mémoire LPDDR4X plus performante, le tout dans un châssis en aluminium noir mat.

Le Blade Stealth 13 dispose de l'écran 13,3" le plus rapide au monde avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre une résolution de 1920 x 1080 et est doté d'un revêtement mat pour une meilleure réduction des reflets. Pour les créateurs et les utilisateurs tactiles, il est également disponible avec un écran tactile 4K en verre Gorilla. Le panneau 4K est parfait pour éditer des photos et des vidéos dans des suites créatives ou pour regarder des films en déplacement. Chaque Blade Stealth 13 couvre 100 % de l'espace sRGB et est calibré sur mesure en usine pour garantir une expérience vive et précise des couleurs, que vous jouiez, créiez ou regardiez.



Le dernier Blade Stealth 13 est équipé du tout nouveau GPU NVIDIA GeForce GTX 1650Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6 et 1 024 cœurs NVIDIA CUDA. Le nouveau GPU permet aux joueurs de profiter des derniers Battle Royale sur un ordinateur portable de 13 pouces. Ce nouveau GPU est associé à une variante de 25 W du i7-1065G7, dont la vitesse d'horloge peut atteindre 3,9 GHz en utilisant la technologie Intel Turbo Boost. Le Blade Stealth 13 reste le portable de jeu le plus compact au monde, avec des dimensions de seulement 15,3 mm x 210 mm x 304,6 mm et un poids de moins d'1,5 kg, tout en ayant la puissance d'un portable de jeu de taille normale.



Le Razer Blade Stealth 13 sera bientôt disponible en Europe.