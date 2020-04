Strong propose une Box Android 4K pleine d’options afin de nous faciliter l’accès à diverses applications comme Netflix, Youtube, VLC, et plein d’autres via Google Play. La Box SRT 202 EMATIC permet donc de transformer votre simple TV en une Smart TV pour un investissement assez raisonnable. Le fabricant a mis l’accent sur l’accessibilité en proposant plusieurs modes de connexions ainsi que plusieurs connecteurs d’entrées/sorties pour rendre cette Box très polyvalente.



Allons voir cette petite boite de plus près.