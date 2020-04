Avec un nouveau design, Nitro Concepts propose un nouveau fauteuil Gaming, l’E250. Ce siège est placé sous le signe de l’ergonomie ainsi que de la solidité offrant ainsi une très bonne qualité pour un prix raisonnable. Le confort étant mis en avant, lui aussi, un coussin pour les lombaires et un autre pour la nuque est livré avec l’E250.

Existant sous 4 coloris, Noir, Noir/Rouge, Noir/Blanc et Noir/Bleu, l’E250 dispose d’un recouvrement en tissus microfibre très respirant et de mousse pour un confort ultime. La solidité est assurée par une structure en acier pouvant supporter jusqu’à 120 kg. Un glissement fluide est assuré grâce aux roulettes toutes surfaces.



Le côté ergonomique est assuré par des réglages individuels sur plusieurs zones du fauteuil, ce qui lui donne la certification DIN EN 1335 qui le qualifie comme siège de travail. Le dossier est inclinable à 135 degrés et le mécanisme ajustable à 14 degrés afin que chaque personne puisse trouver son bonheur.



Le fauteuil E250 est disponible au prix de 179,90 euros.