Actuellement, Thermaltake est une marque qui ne cesse de se développer et de proposer des produits très attrayants dans les milieux du hardware et des accessoires pour PC. Pour satisfaire la demande des utilisateurs de PC haut de gamme, TT Premium suit ses valeurs fondamentales : excellente qualité, conception unique, combinaisons diverses et créativité sans limites, pour fournir des produits à hautes performances à tous les passionnés. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de tester un de leur clavier de la gamme Premium : le X1 RGB. Ce clavier existe avec des switchs mécaniques « blue » ou des « silver ». C'est de ces derniers que notre exemplaire de test est équipé.Passons au test pour savoir si le terme « premium » lui convient.