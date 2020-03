Cette extension narrative annonce un renouveau pour tous les joueurs de Tom Clancy's The Division 2 ; avec une refonte du mode RPG, un nouveau chapitre introduisant une nouvelle zone, et la mise en place de saisons.Dans « Warlords of New York »,vous partirez pour une chasse à l’homme afin de retrouver Aaron Keener, un ancien Agent devenu renégat. Keener et ses acolytes représentent une menace majeure pour la renaissance de la civilisation. Pour le retrouver, vous devrez parcourir le sud de Manhattan ayant été récemment dévasté par un ouragan plus violemment qu’aucune autre ville des États-Unis. « Warlords of New York » débute huit mois après les événements marquants qui se sont déroulés dans le premier opus. Vous serez chargés d’explorer 4 nouvelles zones iconiques de New York reproduites à l’échelle 1:1 incluantet. La progression se fera de la sorte : affrontez les lieutenants de Keener ; obtenez des compétences uniques après chaque combat ; détruisez le boss final.

La philosophie de saison introduira de nouvelles campagnes narratives mettant en scène des nouvelles cibles à abattre tout les 3 mois. Chaque saison proposera ainsi une nouvelle expérience de gameplay avec des histoires variées et des récompenses uniques. En parallèle de cette chasse à l’homme saisonnière, les saisons offriront aux joueurs de nouvelles activités au sein du jeu comme les ligues, des séries de défis et le retour des événements globaux durant lesquels vous compléterez des tâches spécifiques.Après avoir pris le temps d’écouter et de rassembler les retours de la communauté, l’équipe de développement a apporté diverses améliorations de gameplay au jeu, notamment à la diversité des builds, la simplification du système d’équipement et l’ajout de butin plus utiles. Les développeurs vous font bénéficier d’une amélioration et d’une simplification du système de recalibrage des équipements, avec l’ajout d’indicateurs permettant de déterminer l’utilité des items et des statistiques, ainsi que l’ajout d’un attribut permanent et la possibilité d’enregistrer des statistiques dans la station de recalibrage.Les trois Dark Zones déjà présentes ont également été mises à jour afin de revenir à une mécanique plus simple concernant les renégats, l’objectif étant de récompenser les interactions entre les joueurs, que ce soit en s’affrontant ou en aidant un Agent à vaincre un joueur renégat trop coriace. Certains des butins les plus puissants seront uniquement disponibles dans les Dark Zones. Tous les butins sont contaminés et doivent être extraits afin de limiter les risques, mais aussi de récompenser les interactions de gameplay dans les zones d’extraction.Cette extension est déjà disponible sur tous les supports y compris la Stadia de Google.