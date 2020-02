Le transducteur en titane de 13 mm offre un son d’une qualité exceptionnelle, très précis et avec une clarté optimale. Il offre un son pur avec une plage de fréquences de 20 Hz à 20 KHz. L’« Active Noise Cancellation » (ANC) supprime le bruit extérieur et permet des niveaux de réduction de bruit de 25 dB pour isoler les sons environnants, sans compromettre la lecture de la musique. La technologie de réduction du bruit à double microphone et le design intra-auriculaire améliorent la réduction du bruit du vent, limitant ainsi le bruit de fond pour assurer une expérience de communication parfaite et des appels vocaux de qualité exceptionnellement claire.Une envie d'aller courir ou faire de l’exercice ? Aucun problème. Les écouteurs T18NC sont étanches IPX5. Cela signifie qu'ils peuvent supporter n'importe quel jet d'eau à basse pression, bloquant également la transpiration et gouttes d'eau indésirables. De plus, si vous avez besoin de passer un appel tout en étant actif, la technologie de réduction du bruit à double microphone permet de supprimer toute nuisance extérieure pour une écoute on ne peut plus claire.L'utilisation du T18NC est très simple, il suffit d’utiliser les commandes tactiles intégrées : toucher l'écouteur pour lire/mettre en pause la musique ou répondre/décliner les appels. Passer d'une piste à l'autre est tout aussi facile avec une double touche, ou une touche prolongée sur l’un des deux écouteurs pendant 1 seconde pour activer la suppression active du bruit.Les utilisateurs bénéficient de jusqu'à 7 heures de temps de conversation ou de musique en un seul rechargement (4 à 5 heures de lecture continue à haut volume). Placés dans le boîtier de recharge, la durée totale de lecture peut atteindre 24 heures, ce qui peut être très utile et apprécié pour les vols long-courriers ou les voyages. De plus, si vous êtes à proximité d'une prise murale, vous pouvez facilement recharger les écouteurs en wireless à partir de la station de recharge.Les écouteurs T18NC sont disponibles pour 129 € sur le site officiel de Key Series