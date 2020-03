On a souvent besoin d'une clé USB, mais bien souvent, soit elle est trop petite, soit elle est trop lente. Aujourd'hui, on va tester la Blaze B03 de Silicon Power. Avec ses 128 Go et son compatibilité avec l'USB 3.2 Gen 1, on est donc en présence d'une clé rapide et permettant de stocker un grand volume. Cette référence de clé met en avant aussi 2 autres atouts : son connecteur rétractable, et son design élégant.



Direction le test pour tout savoir !