On entend souvent parler de Corsair pour ses périphériques ou ses solutions de refroidissement, mais le fabricant nous propose aujourd’hui un PC complet. Le Corsair ONE PRO i200 est une station de travail ultra-puissante, dans un format compact qui dispose des composants les plus récents et les plus avancés.

Caractéristique technique :

CPU: Intel Core i9-10940X (14 C/28 T, jusqu’à 4,6 GHz)

Mémoire : VENGEANCE SODIMM DDR4-2666 64 Go (4 × 16 Go)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11 Go GDDR6

Stockage: SSD NVMe M.2 2 To

Alimentation: CORSAIR SF 750 750 W 80 PLUS Platinum

Capacités réseau : Wi-Fi 6 2 x 2, Bluetooth, Gigabit Ethernet

E/S avant : 2 ports USB 3.1 Gen 1 Type A, 1 port HDMI 2.0, 1 prise micro/casque

E/S arrière : 4 ports USB 3.1 Gen 1, 2 ports USB 3,1 Gen 2 (Type A et Type C), audio 7.1, 2 ports Gigabit Ethernet, 3 ports DisplayPort

Système d’exploitation : Système d’exploitation

Logiciel : CORSAIR iCUE, PC Doctor

Dimensions: 200 mm x 176 mm x 380 mm

Garantie : 2 ans

Plutôt destiné aux professionnels du monde de la création, le Corsair ONE PRO i200 permet de bénéficier de la puissance d’une station de travail complète en bénéficiant d’un format compact. Au-delà des performances, la station bénéficie d’un refroidissement liquide par convection qui canalise l’air chaud vers le haut et l’expulse par le toit du châssis.La productivité sur multiécrans est mise en avant, notamment, pour le développement en VR, avec la prise en charge de jusqu’à quatre écrans 4K HDR et un port HDMI compatible VR sur le panneau d’E/S avant facile d’accès. Le design n’est pas délaissé, il est très sobre, classe et dispose de tubes lumineux RGB intégrés programmables via le logiciel phare de Corsair : iCUE.Le Corsair ONE PRO i200 est déjà disponible au prix de 4050 euros