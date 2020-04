Chez la majorité des constructeurs – et Silicon Power ne fait pas exception – les solutions de stockage externes sont de nos jours principalement au format 2,5 pouces, qu'elles soient à base de disque dur comme le Armor A80 , ou à base de SSD, comme le Bolt Pro . Pour autant, quand on a vraiment besoin d'une grosse capacité, il est logique de se tourner vers les disques durs qu'on trouve habituellement dans les PC, au format 3.5". C'est ainsi qu’aujourd’hui, nous allons nous intéresser au modèle Stream S06, dans sa version 6 To ! On va le voir, il s'agit d'un DD externe plus malin que les modèles « à l'ancienne » auxquels nous étions habitués. Direction le test pour tout savoir !