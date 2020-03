Nous avons déjà testé plusieurs supports d'écran de la marque autrichienne Arctic , comme le Z1 Pro Gen 3 , notamment. Mais jusqu’alors, ils étaient sur pieds, à fixer à son bureau. Mais on n'a pas toujours d'endroits où le poser, et pour ces situations, il existe des versions à montage mural. Et c'est justement le cas du W1-3D. La dénomination du bras permet rapidement de savoir à quel type de produit on à affaire : « W » pour la fixation murale (« Wall »), « 1 » pour un seul écran, et « 3D » parce que le positionnement de l'écran pourra se faire dans n'importe quelle direction. Voyons voir cela sans plus tarder !