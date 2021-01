Silicon Power est une société fondée à Taiwan en 2003. L'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de matériel électronique, plus particulièrement les disques durs externes, les clés USB, les SSD mais aussi les batteries externes. Et c'est justement deux nouvelles batteries externes qui sont annoncées.



Les deux nouvelles batteries, la GP15 et la GS15, possèdent respectivement une capacité de 10 000 mAh et de 20 000 mAh. La batterie externe GP15 est en mesure de charger complétement entre deux et quatre fois votre téléphone, tandis que la GS15, de capacité supérieure, peut charger votre téléphone entre quatre et six fois. Silicon Power avance le choix des matériaux, son travail de conception et de fabrication pour expliquer la longévité annoncée de ses batteries externes.



Les nouveaux modèles sont de plus équipés de deux ports USB Type-A, ce qui permet de charger deux appareils en même temps, avec une répartition de charge.



Aucun tarif n'a été communiqué pour le moment.