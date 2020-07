Silicon Power présente son nouveau SSD M.2 ultra rapide, l’UD70. Celui-ci profite de la technologie PCIe gen 3x4 pour atteindre des vitesses de transferts exceptionnelles tout en étant fiable et en disposant d’une longue durée de vie.



Ce SSD M.2 bénéficie de la technologie de stockage NAND 3D QLC ce qui lui permet d’avoir une grande capacité de stockage pour un format physique réduit, le M.2. En effet, l’UD70 existe avec une capacité de 500 Go / 1 To / 2 To pour donner le choix et satisfaction à chaque type d’utilisateur qu’il soit créateur de contenu, gamers ou même utilisateur occasionnel.



Profitant de la prise en charge NVMe 1.3, d’une vitesse de lecture allant jusqu’à 3 400 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3 000 Mo/s, l’UD70 sera le compagnon performant idéal. Son format M.2 2280 le rend compatible avec plusieurs supports aussi bien PC que PC portable. Il dispose aussi d’un double système de refroidissement avec les technologies ASPM et APST ainsi que plusieurs contrôles de la température pour éviter tous dégâts ou perte de donnée en cas de problème.



Nous n’avons pas encore de date de sortie ni de prix à ce jour.