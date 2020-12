La clé USB est l’accessoire devenu incontournable au courant des années pour transporter et transférer ses données. Plusieurs marques sur le marché mettent à disposition ce type de périphérique de stockage dont Silicon Power qui dispose d’une très grande variété. Celui-ci propose notamment les nouvelles clés Blaze 31, avec un design classe et fonctionnel ainsi que des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à respectivement 90 Mo/s et 45 Mo/s. Le tout via une interface USB Type-A 3.0 et une capacité de 128 Go !Allons voir ça de plus près.