Son design s’intègrera facilement dans n’importe quel environnement d’autant plus que le Stream S07 est très fonctionnel. Il existe en 3, 4, 6, et 8 To, de quoi enregistrer 1,3 million de photos, 2 millions de chansons, 3,2 millions d’e-books ou 80 films en 4K Ultra HD pour ce dernier. Les transferts se feront très rapidement grâce à l’interface USB 3,2 Gen 1 allant jusqu’à 5 Gbps. Il est aussi possible enregistrez vos émissions préférées en branchant le Stream S07 directement sur votre Smart TV.Aucune date ni de prix n’a été communiquée à ce jour.