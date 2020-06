Les SSD remplacent de plus en plus les disques durs, et c'est bien normal car ils n'ont quasiment que des avantages. Mais ils lorgnent aussi sur les disques durs externes 2,5 pouces, voire même en version plus compacte encore. Et c'est ainsi que nous allons nous intéresser aujourd’hui au PC60 de Silicon Power , un modèle de seulement 80 x 80 x 11,2 mm et qui ne pèse que 46 grammes, pour 960 Go. Équipé d'une interface USB 3.2 gen 2 ultra-récente, il est annoncé avec des débits très élevés. Direction le test pour tout savoir !