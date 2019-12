Aujourd'hui nous avons entre les mains un SSD signé Silicon Power , mais pas n'importe lequel, il s'agit d'un SSD NVMe PCIe Gen 3x4, en d'autres termes un SSD plus que rapide. Nous avions déjà testé son grand frère le P34A80 avec le même protocole PCIe 3x4, mais dans la gamme supérieure, donc encore plus véloce. Avec des débits annoncés à 2200 Mo/s en lecture et 1600 Mo/s en écriture, ce P34A60 restera beaucoup plus rapide qu'un RAID 0 de deux SSD SATA, du moins en théorie. Disponible en 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To, c'est de la version 512 Go que nous allons nous occuper dans ce test. En vaut-il le coup ?