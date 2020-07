Une fois n'est pas coutume, nous allons sortir des sentiers battus du monde de l'informatique. Enfin pas tant que ça. En effet, aujourd'hui c'est la marque au trèfle, Club3D , qui passe sur le grill à la rédaction non pas avec un adaptateur ou un câble HDMI , mais avec son chargeur USB 5 ports type A et C dénommé CAC-1903. Avec une puissance maximale de 111 W (24 W en USB Type A et 87 W en USB Type C), fini les galères avec trop de chargeurs ! Un seul pourrait donc suffire ? Réponse dans le test !