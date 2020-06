Si par le passé, Club3D produisait des alims et des cartes graphiques , aujourd'hui ce temps est révolu. La société est désormais spécialisée dans les solutions de connectiques, notamment pour les écrans. On peut par exemple avoir besoin d'un câble pour un écran gamer 35", comme par exemple un AOC Agon 35" ? Ils ont ça ! On peut par exemple citer le câble HDMI CAC-1310. Certifié HDMI 2.0b : il s'agit d'un câble Premium mesurant 3 mètres, compatible avec une gamme très étendue de produits, de formats et de normes.Et on peut avoir besoin de brancher cet écran à un PC portable, via un adaptateur mini-DP ? Ils ont aussi ! En effet, au catalogue, ils ont des adaptateurs, et aujourd'hui nous testons le CAC-1180, un modèle Mini DisplayPort 1.4 qui offre une sortie HDMI 2.0b HDR.Direction le test pour découvrir ces 2 produits !