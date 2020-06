Le prolongateur CAC-1325

Le répéteur DisplayPort CAC-1007

Le câble d'extension HDMI haute vitesse Club 3D CAC-1325 permet d'étendre la longueur d'un câble HDMI existant de 5 mètres. De nos jours, nous avons de nombreux appareils que nous voulons connecter à notre téléviseur, ce qui fait de ce produit une excellente solution car il crée une flexibilité pour le placement de ces appareils. Ce câble d'extension HDMI haute vitesse est entièrement conforme aux normes HDMI 1.3, 1.4 et 2.0 jusqu'à une définition 4K 60Hz pour assurer un transfert en douceur de vos signaux vidéo et audio sur toute la longueur de ce câble d'extension. Ce câble propose un taux de transfert de données jusqu'à 18 Gbps et prend en charge des résolutions jusqu'à 4096x2160 à 60Hz HDR ou 1920x1200 à 120Hz 3D.Le Club 3D CAC-1007 est un répéteur actif DisplayPort 1.4, qui fournit aux utilisateurs une méthode pratique pour étendre le signal DP du PC hôte au moniteur ou au projecteur jusqu'à 20 mètres à une résolution maximale de 4K à 120Hz, pour un câble 28AWG ou supérieur. L'adaptateur est alimenté par un câble Micro USB vers USB Type A (fourni avec le produit).Prise en charge DP1.4 HBR3 avec une résolution vidéo maximale de 4K à 120 Hz et compatibilité descendante avec les versions inférieures. Vitesse de transmission jusqu'à 8,1 Gbps. Prise en charge de la fonction de cascade jusqu'à 3 niveaux.Le répéteur DisplayPort CAC-1007 et le prolongateur HDMI CAC-1325 seront disponible à partir de la dernière semaine du mois de juin ou à partir de la première semaine de juillet.