Peu de temps après la sortie du CAC-1331 Club3D résout un autre problème de connexion vidéo. En effet, avec le CAC-1630, il est possible de connecter une source HDMI ou USB Type C ou Mini DisplayPort et la transformer en une sortie HDMI (mâle/mâle) 4K60Hz. Cet adaptateur sera le compagnon idéal pour les réunions de travail ou les différents supports vidéo deviennent un casse-tête lors des présentations.