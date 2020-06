L'adaptateur Club 3D CAC-1085 est la solution parfaite pour se connecter à n'importe quel écran compatible HDMI 4K120Hz. Grâce à sa technologie de compression vidéo DP1.4 DSC, cet adaptateur est capable de convertir des signaux vidéo DP1.4 en HDMI 2.1. Il est capable de créer des mouvements et des couleurs réalistes grâce à sa compatibilité avec le HDR pour offrir aux utilisateurs l'expérience visuelle ultime. L'adaptateur est alimenté via un câble USB de type C vers USB de type A.Cet adaptateur Club 3D CAC-1085 sera disponible à partir de fin juin chez le constructeur. Le tarif n'est pas encore communiqué.