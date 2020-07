Nous allons tester un autre produit signé Club3D . Cette fois, il s'agit d'un dock pour ultra notebook, ce format de PC portable qui gagne en popularité. Malheureusement, ce format est ultra compact, ce qui veut dire une connectique réduite à sa plus simple expression. Ce n'est pas forcément gênant en déplacement, mais plus embêtant à la maison, si c'est le seul PC du foyer. Mais avec le CSV 1564, la société permet de remédier à cela. En effet, grâce à un unique port USB C sur son PC, on peut disposer d'un triple affichage, du réseau filaire, de nombreux port USB, et mème d'un lecteur de carte. Mais cela va encore plus loin, avec un chargeur compatible Power Delivery fourni en standard. Direction l'article pour tout savoir !