La famille CASTLE EX s’agrandit avec une nouvelle version du watercooling AIO de DEEPCOOL . C’est le Castle 280EX qui entre sur la piste en proposant un radiateur de 280 mm tout en bénéficiant de plusieurs technologies phares du fabricant.



Comme la plupart des AIO de la gamme CASTLE EX, cette version 28 0mm profite du système antifuite Anti-Leak Technology breveté du fabricant. Celle-ci permet de réguler la pression interne et prévient les risques de fuites et donc les éventuels dégâts sur la configuration. Le design propose aussi de personnaliser le logo de la pompe ainsi que les LEDs ARGB directement via la carte mère compatible ou le contrôleur.



Le refroidissement, quant à lui, est amélioré non seulement par la surface offerte par le radiateur de 280 mm, mais aussi par les ventilateurs DeepCool TF140 S apportant une pression statique et un flux d’air optimisé. Le nouveau moteur de la pompe gagne maintenant 3 phases pour un flux de liquide plus important tout en réduisant les nuisances sonores. La pompe à double chambre bénéficie aussi d’un nouveau cheminement du liquide optimisé pour de meilleurs échanges de chaleur. Le waterblock aussi est amélioré, avec 25 % d’ailettes en cuivre supplémentaire pour une plus grande et plus efficace dissipation de la chaleur.



Le produit sera disponible ce mois-ci au prix de 119,99 euros.