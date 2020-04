Très demandé aussi bien par les particuliers que les entreprises, Club3D sort un adaptateur HDMI / DisplayPort 4K60Hz M/F, le « CAC-1331 ». Celui-ci facilitera l’accès à des images plus nettes et fluides pour les PlayStation 4, Xbox One ou encore les PC ou les NoteBook. Le CAC-1331 permet donc de transformer un signal HDMI vers un signal DisplayPort 1.2.