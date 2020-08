Razer lance une nouvelle version de son clavier Gaming méca-membrane d’entrée de gamme Cynosa, avec le Cynosa V2. Celui-ci propose de nombreuses nouveautés, aussi bien sur le design que sur les performances de jeu.



Le fabricant a mis l’accent sur le côté RGB du clavier à la gestion via le logiciel Razer Chroma RGB, pour offrir des effets lumineux variés et puissants. D’autant que ces effets lumineux s’adaptent aux jeux auquel vous jouez, comme Fortnite, Overwatch et Warframe par exemple. Le Cynosa V2 propose des touches multimédias ainsi qu’un routage du câble pour la gestion de l’espace de jeu sur le bureau. Grâce au logiciel Synapse 3, il est possible de crée de gérer une très grande quantité de macros et de faire plusieurs profils de jeu.







Le clavier Cynosa V.2 est disponible au prix de 69,99 euros et bénéficie d’une garantie de 2 ans.