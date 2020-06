La dernière carte-mère de la marque Aorus que nous avions testée était la Aorus Gaming 7 qui, avec son chipset Z270, était destinée au processeur Intel Kaby-Lake. Un peu plus de 3 ans plus tard et après quelques générations de processeurs, le fabricant taïwanais nous propose de mettre à l'épreuve cette carte mère qui accueille la nouvelle génération de processeurs Comet Lake-S. La gamme Aorus est archi complète pour le chipset Z490 mais la Z490i Ultra est la seule au format Mini-ITX. Les versions « ultra » se situent dans le milieu de la gamme Aorus. Avec son nom de superlatif, saura-t-elle nous convaincre ? Réponse dans l'article !