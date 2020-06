Creative, la marque spécialisée dans l’électronique hifi présente son nouveau transmetteur Bluetooth, le BT-W3. Ce dernier permet de transmettre du son aux périphériques Bluetooth compatibles. Il se distingue du précédent modèle, le BT-W2, par une connectique USB-C, du Bluetooth 5.0 et un micro amovible fourni qui s'utilise avec les manettes PS4. Il permet également de bénéficier d'un son Bluetooth de haute qualité sur Nintendo Switch, PC ou Mac.



Le Creative BT-W3 prend en charge 4 codecs Bluetooth différents : aptX Low Latency (LL), aptX HD, aptX et SBC. Chacun des codecs possède ses propres atouts et convient à différents types d'utilisation : aptX LL est essentiel pour une expérience de jeu sans décalage tandis qu'aptX HD est parfait pour apprécier de la musique. Grâce au voyant témoin et au bouton de sélection du codec, l'on peut facilement savoir quel codec est utilisé et changer facilement de codec approprié à notre utilisation.Le codec aptX Low Latency a été conçu pour réduire la latence à 30-40 millisecondes, ce qui est pratiquement indiscernable par l'homme. C'est 4 à 6 fois plus court que la latence obtenue avec le codec SBC par défaut.Pour les utilisateurs de Nintendo Switch, Creative fournit un firmware à télécharger et installer sur l'adaptateur, qui rend ce dernier compatible avec la fonction chat vocal de la console. Plus d'information concernant cette procédure est contenue sur la page produit via ce lien . Pour les appareils équipés d'un port USB-A, la marque fournit un convertisseur USB de type C-vers-A qui s'utilise avec le Creative BT-W3.Pour terminer, sachez que le transmetteur sera vendu au tarifs de 39,99 euros à partir du 29 juin.