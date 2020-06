AMD Ryzen 9 3900XT : 450 euros

AMD Ryzen 7 3800XT : 360 euros

AMD Ryzen 5 3600XT : 220 euros

Les processeurs AMD Ryzen 3000XT bénéficient de l’architecture « Zen 2 » ainsi que d’une fabrication 7 nm améliorée. Cela a permit d’optimiser les CPU avec des fréquences boost supérieures, pour atteindre des performances extrêmes tout en gardant les mêmes TDP que les AMD Ryzen 3000. On note notamment que le Ryzen 9 3900XT propose jusqu’à 4% de performances simple thread supplémentaires face aux processeurs de bureau AMD Ryzen 3000 et jusqu’à 40 % d’efficacité énergétique supérieure face à la concurrence.Pour accompagner ces processeurs, des refroidissements puissants seront recommandés. Bien que le Ryzen 5 3600XT profite d’un refroidissement Wraith Spire, le fabricant recommande d’utiliser des refroidissements alternatifs pour profiter de meilleures performances. La liste des refroidisseurs préconisés par AMD se trouver sur la page dédiée du site d’AMD. Un refroidisseur avec un radiateur de 280 mm est tout de même retenu pour pouvoir profiter pleinement de ces monstres de puissances.L’arrivée des nouveaux Ryzen permet aussi l’introduction des chipsets AMD B550. Celui-ci prend en charge le PCIe 4.0 et permet de toujours repousser les limites de notre configuration. Décliné dans plusieurs formats de cartes mères, le chipset AMD B550 est parfait pour des performances de haut niveau tant dans les jeux que lorsqu’il s’agit des scénarii multitâches. Un chipset A520 pour socket AM4 fait aussi son apparition avec plus de 40 designs en développement avec une orientation plutôt bureautique.AMD ne s’arrête pas là et met à jour son StoreMI : celui-ci intègre une nouvelle interface ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Cette version 2.0 se démarque par un algorithme d’accélération basé sur le cache qui améliore l’intégrité et priorise les données les plus usitées, pour booster les temps de chargement de l’ordre de 31 % tout en réduisant les temps de chargement, notamment des jeux, de l’ordre de 13 % face à un disque dur seul.Avec une sortie prévue pour le 7 juillet, les nouveaux Ryzen 3000XT sont aux prix de :