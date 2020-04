Shure , marque audio légendaire et innovante, lance en France son nouveau casque sans fil à réduction de bruit AONIC 50 et ses écouteurs True Wireless AONIC 215. Ces casques sont des produits pour mélomanes passionnés désireux de travailler, faire du sport, vaquer à leurs occupations quotidiennes ou tout simplement s'évader sans se soucier du bruit environnant. La qualité audio Shure, plébiscitée par les musiciens professionnels, est désormais à la portée de chacun, pour une écoute immersive et confortable en toutes circonstances.

L'AONIC 50 Développé en s'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'audio professionnel, le casque sans fil AONIC 50 à réduction de bruit offre un son de qualité studio avec un confort et une durabilité exceptionnelle. L'AONIC 50, premier casque sans fil de Shure, est doté d'un dispositif de réduction du bruit réglable, qui aide à éliminer les bruits extérieurs, pour une expérience immersive, par simple action sur un bouton. Les utilisateurs souhaitant interagir avec l'extérieur peuvent activer le mode Environnement afin d'entendre les bruits ou activités qui les entourent.



La batterie offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en une seule charge. Les commandes quant à elles, permettent de répondre rapidement aux appels, de régler le volume ou de mettre la musique en pause par simple action sur un bouton. Le casque sans fil AONIC 50 utilise la technologie sans fil Bluetooth 5 pour une stabilité accrue et une portée allant jusqu'à 10 mètres. Doté d'un amplificateur de casque haute performance dédié, le casque AONIC 50 supporte les codecs audios les plus courants, notamment Qualcomm aptX, aptX HD, aptX Low Latency audio, Sony LDAC, AAC et SBC.



Lorsque le Bluetooth n'est pas disponible, le casque sans fil AONIC 50 peut se connecter à des sources filaires grâce une entrée audio analogique jack 3,5 mm, afin d'assurer une connexion ininterrompue avec n'importe quel appareil, y compris les ordinateurs portables ou encore systèmes de divertissement externes.



Les AONIC 215 Les écouteurs AONIC 215 True Wireless Sound Isolating, construits sur le modèle de ceux utilisés par les musiciens pour l'écoute intra-auriculaire sur scène, offrent un son clair de qualité et des basses profondes. Le confort exceptionnel et le maintien sur l'oreille des écouteurs garantissent de rester en place même pendant les phases d'activité intenses. La technologie Sound Isolating atténue les sons indésirables. En parallèle, le mode Environnement permet à l'utilisateur, d'une simple pression sur l'écouteur, d'entendre de nouveau le monde extérieur en cas de besoin.



Les écouteurs AONIC 215 True Wireless possèdent huit heures d'autonomie, et l'étui de charge fourni avec, augmente sa capacité à 32 heures en déplacement sans accès nécessaire à aucune source d'énergie extérieure. Équipé d'un amplificateur de casque haut de gamme, l'AONIC 215 supporte plusieurs codecs, dont Qualcomm aptX, AAC et SBC, et utilise la technologie sans fil Bluetooth 5 pour une stabilité accrue et une portée allant jusqu'à 10 mètres. L'AONIC 215 possède la même conception modulaire qui a fait la réputation des écouteurs Sound Isolating de Shure. Les utilisateurs peuvent rapidement passer d'un fonctionnement filaire à du sans-fil grâce aux accessoires appropriés.



L'adaptateur Secure Fit peut également être acheté séparément pour transformer facilement tous les écouteurs Sound Isolating Shure détachables existants, y compris les SE846, SE535, SE425, en True Wireless.



L'AONIC 50 est disponible en noir ou en marron au prix de vente conseillé de 399 euros, les AONIC 215 sont disponibles en quatre couleurs (transparent, noir, blanc ou bleu) au tarif de 279 euros et l'adaptateur True Wireless Secure Fit pour une utilisation avec les écouteurs Sound Isolating de Shure est vendu séparément au tarif de 229 euros.