Aqua Computer lance sa nouvelle gamme de réservoirs pour les systèmes de watercooling custom. Incontournable dans la boucle de refroidissement par eau aussi bien d'un côté fonctionnel qu’esthétique, ce réservoir permet vient compléter le catalogue du fabricant tout en pouvant être équipé d'une pompe D5. Plusieurs dimensions sont disponibles : 100, 150, 200 mm, pour un diamètre de 65 mm.



Le constructeur a mis toute son attention sur la fabrication, maintenant les reversoirs sont conçus via une machine CNC directement dans les locaux d'Aqua Computer. Cela a permis de développer des produits plus propres, plus nets sans traces ou défauts de fabrication. En plus de ça, le contracteur a intégré un filtre amovible (pour l'entretien) directement sur le fond du ULTITUBE D5.



La durée de vie et la qualité a aussi été améliorées : les joints sont directement moulés aux dimensions du reversoir pour assurer un maintient en place et éviter toute fuite. La base dispose d'un filetage de 5 mm de diamètre, ce qui permet un montage direct d'une pompe D5 sans outil. Plusieurs versions sont disponibles : nues ou avec une pompe D5 NEXT ou D5 PWM du fournisseur. Une version PRO dispose en supplément d'un anneau de LED ARGB qui diffusera les effets lumineux à travers le réservoir. Cet anneau se connectera directement sur le système RGBpx de la marque ou sur une carte mère compatible via un adaptateur optionnel.



Les différents produits seront disponibles d'ici quelques jours avec un prix commençant par 69,90 euros.