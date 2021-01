Notebooks

Desktops et moniteurs

Composants

Le MSI Summit E15 est l'ordinateur portable professionnel par excellence, mêlant productivité, sécurité et fiabilité inégalées. Il offre des performances impressionnantes dans un châssis compact en aluminium. Le Summit E15 profite du TPM 2.0, un module de sécurité dédié conçu exclusivement pour sécuriser et protéger votre système. Il est également équipé d'une caméra infrarouge pour Windows Hello, et d'un capteur d'empreintes digitales pour que vous puissiez facilement accéder à votre ordinateur portable.Le Summit E16 Flip est l'ordinateur portable ultime pour les créateurs. Il bénéficie d'un design fin et léger et d'un châssis noir à la tonalité carbone profitant d'un liseré doré. Grâce au processeur Intel de 11ème génération et sa carte graphique GTX embarquée, l’ordinateur portable peut exécuter sans effort des logiciels 3D, des programmes de conception et bien plus encore.Notebook élégant et puissant conçu pour le jeu, le GS76 Stealth offre les meilleures performances portables et une expérience de jeu fluide grâce aux derniers processeurs Intel, aux cartes graphiques NVIDIA et à son écran 360Hz. Son châssis ultra-plat offre de multiples options de connectivité et est équipé d'un lecteur de carte SD pour des transferts vidéo et photo plus rapides. Il dispose également de la dernière technologie Thunderbolt 4 afin de recharger rapidement son téléphone et recharger également l'ordinateur portable via des banques d'alimentation ou d'autres adaptateurs de type C.Le MAG Trident S de MSI ouvre grand la porte des jeux AAA sur PC à tout un chacun. Le tout avec un design compact, sobre et sophistiqué qui trouvera parfaitement sa place dans n’importe quelle pièce.Une expérience de jeu immersive vous attend avec le moniteur gaming MSI Optix MPG321QRF AI. Cet écran a été méticuleusement conçu et propose des fonctionnalités intelligentes exclusives et notamment : Adaptive Brightness 2.0, Night Vision AI, Smart RGB et AI Crosshair. Les joueurs profitent ainsi d'une efficacité améliorée.L'Optix MPG341QR de 34 pouces intègre un panneau IPS ultra-large, à la résolution de 2560x1440 (WQHD), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ajustez et adaptez facilement les paramètres du moniteur grâce à des fonctions intelligentes telles : Adaptive Brightness 2.0, Night Vision, Smart RGB, AI Crosshair et OptixScope. Celles-ci sont facilement accessibles grâce au Gaming OSD intuitif de l’écran.L'Optix MAG163 est un moniteur portable complet et puissant, conçu pour les professionnels et les joueurs. Avec une finesse de 5 mm, l'écran profite d'une dalle tactile rapide IPS de 15,6 pouces (1920x1080). Cette dernière améliore l'expérience visuelle en optimisant couleurs et luminosité pour faire ressortir chaque détail.La dernière itération de la série à succès GAMING de MSI réussit à concilier performances et efficacité en toute discrétion avec le design emblématique et reconnaissable de la marque.Élevez à un tout autre niveau vos talents de joueur avec la carte mère MEG B550 UNIFY-X, laquelle a été conçue pour l'overclocking et l'efficacité.Bâtissez le système ultime avec la carte mère MEG Z490 GODLIKE dotée d'une multitude de fonctionnalités exclusives pour des performances maximales.Comme annoncé en introduction, l'ensemble de ces produits seront présentés par MSI le 13 janvier 2021.