Après avoir testé des ventilateurs et un boitier , nous allons continuer notre revue des produits de la marque In Win avec une alimentation. Cette dernière provient de la gamme P Series qui se compose de 3 alimentations, dénommées P65, P75 et P85 qui proposent des puissances de respectivement 650 W, 750 W et 850 W. Afin de contenter le gamer exigeant, les alimentations de la série P ont une certification 80 Plus Gold et une garantie de 5 ans. Ces blocs sont 100 % modulaires.Passons au test de la version 850 watts.