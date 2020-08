Mad Catz nous sort du haut de gamme avec la nouvelle souris R.A.T 8+ ADV. Ultra confort et performance, celle-ci est équipée de composants de pointes les plus récents et propose une personnalisation totale.

Pour ce qui est des performances, la R.A.T 8+ ADV est dotée d’un capteur optique Pixart PMW 3389 PRO et d’une sensibilité de 20 000 DPI combinés à une vitesse de mouvement allant jusqu’à 400 pouces par seconde. Autant dire que la précision est extrême avec une vitesse de glisse et d’action incroyable. Le tout est réglable par un simple bouton pour des changements à la volée, les joueurs de FPS seront comblés. La R.A.T. 8+ ADV dispose aussi d’une molette unique en barillet qui permet une plus grande aisance dans les jeux.



La souris se voit équipée de commutateurs à haute durabilité pour une longue durée de vie des clics. Le design propre au fabricant dispose aussi d’un éclairage RGB caméléon et personnalisable. Une couleur rouge brillante est appliquée sur le revêtement de haute qualité de l’A+ ADV afin de donner un style unique, mais aussi une arroche parfaite.



Côté personnalisation, la souris vient avec un repose-poignets réglable sur la longueur quelque soit la prise en main, d’un repose-pouces réglables sur deux axes pour satisfaire tous les utilisateurs. À cela s’ajoutent 2 paires de repose-poignets et de repose-doigts interchangeables, y compris des versions antidérapants et des repose-auriculaires pour améliorer encore votre adhérence.



Le logiciel dédié Mad Catz s’occupera des paramétrages de la souris, aussi bien pour le capteur que l’éclairage RGB. Des macro-commandes complexes peuvent aussi être programmées sur plusieurs boutons.







La Mad Catz R.A.T. 8+ ADV est disponible au prix public de 129,99 €.